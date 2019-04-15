У Маріуполі чоловік перелякав відвідувачів пістолетом у стоматології

У Маріуполі чоловік дістав пістолет в стоматологічній клініці і перелякав всіх відвідувачів. Про це розповів очевидець події волонтер і капелан Альберт Хом'як в коментарі для сайту міста Маріуполя.

Інцидент стався в понеділок, 15 квітня, у стоматологічній клініці на проспекті Миру в місті Маріуполі. Під кабінетом зібралася велика черга і між ними зав'язалася розмова про виховання дітей. Один з чоловіків раптом вихопив з-за пазухи пістолет і сказав: "Поганих дітей треба стріляти!".

Альберт Хом'як розповів, що ситуація викликала напругу і страх серед присутніх і він негайно викликав в клініку патрульну поліцію.

Поліцейські знешкодили бешкетника і з'ясували, що пістолет у нього не бойовий, а пневматичний. Крім того, чоловік – інвалід другої групи і стоїть на обліку у психіатра. Раніше він переніс операцію на головному мозку і йому встановили металеву пластину. Крім того, у чоловіка вилучили газовий балончик.

Чоловік з пістолетом налякав відвідувачів стоматологічної клініки в Маріуполі (pixabay.com)

На даний момент поліцейські опитують всіх відвідувачів і записують їх свідчення.

"Я розумію, що пістолет не справжній, але якщо б він моїй дитині в око вистрілив? Як взагалі, людина з довідкою, у якого не все "вальти у колоді", може з будь-якою зброєю ходити по вулиці?" – обурився Альберт Хом'як.

Він написав заяву в поліцію про погрози і закликав суспільство реагувати на подібні ситуації більш активно, так як людина, яка говорить про агресію в бік дітей, може дійсно заподіяти їм шкоду в майбутньому.

Відомо, що чоловіка, який погрожував зброєю відвідувачам клініки, допитали і відпустили.

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