В Мариуполе мужчина перепугал посетителей пистолетом в стоматологии

В Мариуполе мужчина достал пистолет в стоматологической клинике и перепугал всех посетителей. Об этом рассказал очевидец происшествия волонтер и капеллан Альберт Хомяк в комментарии для сайта города Мариуполя.

Инцидент произошел в понедельник, 15 апреля, в стоматологической клинике по на проспекте Мира в городе Мариуполе. Под кабинетом собралась большая очередь и между ними завязался разговор о воспитании детей. Один из мужчин внезапно выхватил из-за пазухи пистолет и сказал: "Плохих детей нужно стрелять!".

Альберт Хомяк рассказал, что ситуация вызвала напряжение и страх среди присутствующих и он немедленно вызвал в клинику патрульную полицию.

Полицейские обезвредили дебошира и выяснили, что пистолет у него не боевой, а пневматический. Кроме того, мужчина – инвалид второй группы и состоит на учете у психиатра. Ранее он перенес операцию на головном мозге и ему установили металлическую пластину. Кроме того, у мужчины изъяли газовый баллончик.

Мужчина с пистолетом напугал посетителей стоматологической клиники в Мариуполе (pixabay.com)

На данный момент полицейские опрашивают всех посетителей и записывают их показания.

"Я понимаю, что пистолет не настоящий, но если бы он моему ребенку в глаз выстрелил? Как вообще, человек со справкой, у которого не все "вальты в колоде", может с любым оружием ходить по улице?" – возмутился Альберт Хомяк.

Он написал заявление в полицию об угрозах и призвал общество реагировать на подобные ситуации более активно, так как человек, который говорит об агрессии в сторону детей, может действительно причинить им вред в будущем.

Известно, что мужчину, который угрожал оружием посетителям клиники, допросили и отпустили.

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