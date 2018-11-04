Масштабна ДТП у Києві: нові фото і деталі трагедії

Фото: ДТП (vn.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждав Шулявський міст

Причиною масштабної ДТП в районі Шулявського мосту у Києві є легкове авто, яке виїхало на зустрічну смугу. Про це повідомляє "Еспресо".

"За словами свідків, автомобіль Opel Vectra Caravan, який рухався в напрямку Дорогожичів, з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто Smart Fortwo. Від удару малолітражку відкинуло на огороджувальний бар'єр, в результаті чого одна залізобетонна плита впала з мосту", - йдеться в повідомленні.

У той же час журналісти уточнили, що в результаті падіння плити постраждалих не виявилося. Одна з постраждалих авто буквально "зависло" у повітрі.

"Французьке авто також частково зависло в повітрі. В цей час біля розбитого Опеля з-під капоту пішов дим. Свідки відразу ж викликали рятувальників", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: ДТП в Києві (espreso.tv)

Нагадаємо, в Києві на Шулявському шляхопроводі в суботу, 3 листопада, близько 22:00 ночі сталося масштабне дорожно-транспортна пригода, через що рух автотранспорту повністю паралізований.

Як повідомлялося раніше, в п'ятницю, 2 листопада, на вулиці Богатирській, 42, в Оболонському районі Києва автомобіль на швидкості влетів в поліцейський пост, при цьому збивши ще кілька стовпів. Водій авто отримав незначні травми, у бік Вишгорода утворився великий затор.