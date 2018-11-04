Масштабное ДТП в Киеве: новые фото и детали трагедии

Фото: ДТП (vn.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадал Шулявский мост

Причиной масштабного ДТП в районе Шулявского моста в Киеве является легковое авто, которое выехало на встречную полосу. Об этом сообщает "Еспресо".

"По словам свидетелей, автомобиль Opel Vectra Caravan, который двигался в направлении Дорогожичей, по непонятной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с авто Smart Fortwo. От удара малолитражку откинуло на ограждающий барьер, в результате чего одна железобетонная плита упала с моста", - говорится в сообщении.

В то же время журналисты уточнили, что в результате падения плиты пострадавших не оказалось. Одно из пострадавших авто буквально "зависло" в воздухе.

"Французское авто также частично зависло в воздухе. В это время у разбитого Опеля из-под капота пошел дым. Свидетели сразу же вызвали спасателей", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: ДТП в Киеве (espreso.tv)

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе в субботу, 3 ноября, около 22:00 ночи произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение автотранспорта полностью парализовано.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 2 ноября, на улице Богатырской, 42, в Оболонском районе Киева автомобиль на скорости влетел в полицейский пост, при этом сбив еще несколько столбов. Водитель авто получил незначительные травмы, в сторону Вышгорода образовался большой затор.