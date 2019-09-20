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Мати п'ятьох дітей наклала на себе руки прямо в лікарні

STYLERПодії    20.09.2019 - 17:04
Мати п'ятьох дітей наклала на себе руки прямо в лікарні
Під Черкасами багатодітна мати вчинила самогубство (колаж РБК-Україна)

Жінка не змогла жити без чоловіка

Під Черкасами в селі Білашки Тальнівського району мати п'ятьох дітей вчинила самогубство. За кілька днів до інциденту жінка попередила дітей про плануєму смерть. Жінка повісилася в палаті місцевої лікарні, йдеться в сюжеті телеканалу ICTV.

Як повідомляється, ознак психічних розладів або захворювань у багатодітної матері не було. 39-річна жінка ніяк не могла оговтатися від смерті чоловіка, який нещодавно помер і зважилася на такий крок.

"Багатодітна мати залишилася з дітьми сама без підтримки і опори. І остаточно зламалася. Місцеві жителі зверталися в поліцію з приводу того, що діти не ходять в школу, а мати пиячить. Наталія визнавала, що робить неправильно, але казала, що не може нічого з собою вдіяти", – йдеться в повідомленні.

Мати п'ятьох дітей наклала на себе руки прямо в лікарні

Під Черкасами багатодітна мати вчинила самогубство (фото: РБК-Україна)

За два дні до трагічного самогубства жінка попередила дітей про своє майбутнє звільнення. Після цього вони подзвонили в поліцію. Жінку забрали до лікарні з терапевтичним діагнозом, поклали в інфекційне відділення. Незабаром її знайшли в одній з палат в петлі.

"Лікарі кажуть, що ніяких ознак психічних розладів або захворювань у багатодітної матері не було. Все сталося за 10 хвилин, коли її залишили одну в палаті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, щоб з'ясувати, це ж самогубство, або насильницька смерть. Осиротілими дітьми погодилися займатися хресні батьки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Китаї хлопчик-українець наклав на себе руки через знущання вчителя.

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