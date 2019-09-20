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Мать пятерых детей наложила на себя руки прямо в больнице

STYLERПроисшествия    20.09.2019 - 17:04
Мать пятерых детей наложила на себя руки прямо в больнице
Под Черкассами многодетная мать совершила самоубийство (коллаж РБК-Украина)

Женщина не смогла жить без супруга

Под Черкассами в селе Белашки Тальновского района мать пятерых детей совершила самоубийство. За несколько дней до случившегося женщина предупредила детей о планируемой кончине. Женщина повесилась в палате местной больницы, говорится в сюжете телеканала ICTV.

Как сообщается, признаков психических расстройств или заболеваний у многодетной матери не было. 39-летняя женщина никак не могла оправиться от смерти мужа, который недавно умер и решилась на такой шаг.

"Многодетная мать осталась с детьми сама без поддержки и опоры. И окончательно сломалась. Местные жители обращались в полицию по поводу того, что дети не ходят в школу, а мать пьянствует. Наталья признавала, что поступает неправильно, но говорила, что не может ничего с собой поделать", – говорится в сообщении.

Мать пятерых детей наложила на себя руки прямо в больнице

Под Черкассами многодетная мать совершила самоубийство (фото: РБК-Украина)

За два дня до трагического самоубийства женщина предупредила детей о своем будущем уходе. После этого они позвонили в полицию. Женщину забрали в больницу с терапевтическим диагнозом, положили в инфекционное отделение. Вскоре ее нашли в одной из палат в петле.

"Врачи говорят, что никаких признаков психических расстройств или заболеваний у многодетной матери не было. Все произошло за 10 минут, когда ее оставили одну в палате. Правоохранители открыли уголовное производство, чтобы выяснить, это же самоубийство, или насильственная смерть. Осиротевшими детьми согласились заниматься крестные родители", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Китае мальчик-украинец покончил с собой из-за издевательств учителя.

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