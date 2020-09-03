Під Мелітополем обстріляли автобус: море крові

Під Мелітополем невідомі обстріляли автобус (Колаж РБК-Україна)

Біля Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус

Під Мелітополем у Запорізькій області невідомі обстріляли мікроавтобус. Інцидент стався пізно ввечері в середу, 2 вересня.

Стрільба у 20 км від Мелітополя сталася близько 11 вечора. Як повідомляє Сайт міста Запоріжжя, в результаті перестрілки постраждав водій мікроавтобуса. Житель Маріуполя 1993 року народження на цей момент госпіталізовано до Мелітопольської міської лікарні. За інформацією медиків, життю чоловіка нічого не загрожує.

"2 вересня приблизно о 23.00 поблизу Мелітополя, на трасі, невідомі з вогнепальної зброї розстріляли мікроавтобус Форд. У результаті події постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, житель Маріуполя", - розповіли в пресслужбі поліції Запорізької області.

У поліції не повідомили ніякої інформації про зловмисників, які скоїли збройний напад на мікроавтобус. Відзначається, що на місці події було багато крові. Також в мережі вказують на те, що мікроавтобус "Форд" на донецькій реєстрації. На цей час вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Відео інциденту можна подивитися тут.

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