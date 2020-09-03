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Під Мелітополем обстріляли автобус: море крові

Мелітополь, Четвер 03 вересня 2020 10:26
Під Мелітополем обстріляли автобус: море крові
Під Мелітополем невідомі обстріляли автобус (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Біля Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус

Під Мелітополем у Запорізькій області невідомі обстріляли мікроавтобус. Інцидент стався пізно ввечері в середу, 2 вересня.

Стрільба у 20 км від Мелітополя сталася близько 11 вечора. Як повідомляє Сайт міста Запоріжжя, в результаті перестрілки постраждав водій мікроавтобуса. Житель Маріуполя 1993 року народження на цей момент госпіталізовано до Мелітопольської міської лікарні. За інформацією медиків, життю чоловіка нічого не загрожує.

"2 вересня приблизно о 23.00 поблизу Мелітополя, на трасі, невідомі з вогнепальної зброї розстріляли мікроавтобус Форд. У результаті події постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, житель Маріуполя", - розповіли в пресслужбі поліції Запорізької області.

У поліції не повідомили ніякої інформації про зловмисників, які скоїли збройний напад на мікроавтобус. Відзначається, що на місці події було багато крові. Також в мережі вказують на те, що мікроавтобус "Форд" на донецькій реєстрації. На цей час вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Відео інциденту можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом сталася перестрілка в районі житлових будинків. Вогонь відкрили біля ресторану "Де Бош" в Українці.

А також розповідали про те, що під Харковом сталася страшна стрілянина між прихильниками політичних сил.

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