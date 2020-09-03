Под Мелитополем обстреляли автобус: море крови

Под Мелитополем неизвестные обстреляли автобус (Коллаж РБК-Украина)

Возле Мелитополя неизвестные обстреляли микроавтобус

Под Мелитополем в Запорожской области неизвестные обстреляли микроавтобус. Инцидент произошел поздно вечером в среду, 2 сентября.

Стрельба в 20 км от Мелитополя произошла около 11 вечера. Как сообщает Сайт города Запорожье, в результате перестрелки пострадал водитель микроавтобуса. Житель Мариуполя 1993 года рождения на данный момент госпитализирован в Мелитопольскую городскую больницу. По информации медиков, жизни мужчины сейчас ничего не угрожает.

"2 сентября примерно в 23.00 вблизи г. Мелитополя, на трассе, неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус Форд. В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя", - рассказали в пресс-службе полиции Запорожской области.

В полиции не сообщили никакой информации о злоумышленниках, которые совершили вооруженное нападение на микроавтобус. Отмечается, что на месте происшествия было много крови. Также в сети указывают на то, что микроавтобус "Форд" на донецкой регистрации. На данный момент решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Видео инцидента можно посмотреть тут.

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