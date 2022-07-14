Митрополит Донецький і Маріупольський про російський обстріл Вінниці: "Не повинні жити"

Митрополит переконаний, що окупанти, які скоїли цей жахливий злочин, незабаром понесуть покарання, і відплата прийде до них від українських військових.

"Ті, хто сьогодні надав наказ вбити наших українців у м. Вінниці і ті, хто цей злочин виконали не повинні жити. Я свято вірю, що ці виродки будуть покарані найближчим часом нашими славними ЗСУ. І вірю, що кожен росіянин, який вбивав українських дітей, ґвалтував наших жінок, знищив мій Маріуполь буде вічно горіти в пеклі", - пише священик (Сергій Горобцов).

Наслідки ракетних ударів Росії по центру Вінниці 14 липня (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як зазначив глава Синодального управління соціального служіння ПЦУ, до нього надходить дуже багато звернень від постраждалих від російських загарбників громадян, і люди діляться зі священиком своїми трагічними історіями.

"Я український архієрей. Кожного дня до мене звертаються про допомогу сотні знедолених, нещасних людей, до яких завітав "руський мир". Кожна людина - це трагічна історія, в якій море сліз, вбиті рідні люди, знищені будинки, зруйновані дитинство і вкрадена молодість. Щохвилини гине цвіт нашої нації. Особливо шкода дітей, які ще не бачили життя", - розповів він.

Наслідки російського ракетного удару по Вінниці 14 липня (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Митрополит Донецький і Маріупольський ПЦУ називає росіян, прихильників війни проти України, "справжніми бісами", яким не шкода ані своїх власних дітей - військовослужбовців РФ, ані нашу молодь.

"Хочу нагадати, що ці ракети, якими вбивають українців і руйнують українські міста і села освятили попи московського патріархату", - додав отець Сергій.

Митрополит Донецький і Маріупольський ПЦУ отець Сергій (фото: facebook.com / Сергій Горобцов)