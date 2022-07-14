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Митрополит Донецкий и Мариупольский о российском обстреле Винницы: "Не должны жить"

Коллаж РБК-Украина: митрополит ПЦУ высказался о российских ударах по Виннице
Автор: Владимир Костырин

Российские ракетные удары по Виннице 14 июля уже забрали жизни 23 мирных жителей, среди которых трое детей, и еще более ста гражданских обратились за медицинской помощью. Также судьба 42 винничан все еще неизвестна - их продолжают искать спасатели на месте вражеских обстрелов.

Об этом кровавом военном преступлении армии РФ резко высказался митрополит Донецкий и Мариупольский Православной церкви Украины отец Сергей.

Священнослужитель высказал мнение в своем Facebook, что отдавшие приказ бить ракетами по Виннице и убивать украинцев "не должны жить".

Митрополит убежден, что оккупанты, совершившие это чудовищное преступление, вскоре понесут наказание, и возмездие придет к ним от украинских военных.

"Те, кто сегодня дал приказ убить наших украинцев в г. Виннице и те, кто это преступление совершили не должны жить. Я свято верю, что эти выродки будут наказаны в ближайшее время нашими славными ВСУ. И верю, что каждый россиянин, который убивал украинских детей, насиловал наших женщин, уничтожил мой Мариуполь будет вечно гореть в аду", - пишет священник (Сергей Горобцов).

Последствия ракетных ударов России по центру Винницы 14 июля (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как отметил глава Синодального Управления Социального служения ПЦУ, к нему поступает очень много обращений от пострадавших от российских захватчиков граждан, и люди делятся со священником своими трагическими историями.

"Я украинский архиерей. Каждый день ко мне обращаются о помощи сотни обездоленных, несчастных людей, к которым пришел "русский мир". Каждый человек это трагическая история, в которой море слез, убитые родные люди, уничтоженные дома, разрушенные детство и украденная молодость. Каждую минуту гибнет цвет нашей нации. Особенно жаль детей, еще не видевших жизнь", - рассказал он.

Последствия российского ракетного удара по Виннице 14 июля (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Митрополит Донецкий и Мариупольский ПЦУ называет россиян, сторонников войны против Украины, "настоящими бесами", которым не жалко ни своих собственных детей - военнослужащих РФ, ни нашу молодежь.

"Хочу напомнить, что эти ракеты, убивающие украинцев и разрушающие украинские города и села, освящали попы московского патриархата", - добавил отец Сергей.

Митрополит Донецкий и Мариупольский ПЦУ отец Сергей (фото: facebook.com / Сергій Горобцов)

Подробнее о ракетной атаке на Винницу 14 июля - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что убийство россиянами мирных жителей нашей страны являются доказательством того, что оккупанты и их хозяева из Кремля - прокляты.

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ВинницаПЦУракетный удар