Митрополит Донецкий и Мариупольский о российском обстреле Винницы: "Не должны жить"

Митрополит убежден, что оккупанты, совершившие это чудовищное преступление, вскоре понесут наказание, и возмездие придет к ним от украинских военных.

"Те, кто сегодня дал приказ убить наших украинцев в г. Виннице и те, кто это преступление совершили не должны жить. Я свято верю, что эти выродки будут наказаны в ближайшее время нашими славными ВСУ. И верю, что каждый россиянин, который убивал украинских детей, насиловал наших женщин, уничтожил мой Мариуполь будет вечно гореть в аду", - пишет священник (Сергей Горобцов).

Последствия ракетных ударов России по центру Винницы 14 июля (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как отметил глава Синодального Управления Социального служения ПЦУ, к нему поступает очень много обращений от пострадавших от российских захватчиков граждан, и люди делятся со священником своими трагическими историями.

"Я украинский архиерей. Каждый день ко мне обращаются о помощи сотни обездоленных, несчастных людей, к которым пришел "русский мир". Каждый человек это трагическая история, в которой море слез, убитые родные люди, уничтоженные дома, разрушенные детство и украденная молодость. Каждую минуту гибнет цвет нашей нации. Особенно жаль детей, еще не видевших жизнь", - рассказал он.

Последствия российского ракетного удара по Виннице 14 июля (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Митрополит Донецкий и Мариупольский ПЦУ называет россиян, сторонников войны против Украины, "настоящими бесами", которым не жалко ни своих собственных детей - военнослужащих РФ, ни нашу молодежь.

"Хочу напомнить, что эти ракеты, убивающие украинцев и разрушающие украинские города и села, освящали попы московского патриархата", - добавил отец Сергей.

Митрополит Донецкий и Мариупольский ПЦУ отец Сергей (фото: facebook.com / Сергій Горобцов)