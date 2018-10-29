Загибель хлопчика від кору: на Закарпатті поліція розслідує інцидент

Відео: YouTube / Телеканал Sirius

У Мукачеві на Закарпатті 12-річний хлопчик помер від кору. Після трагедії батьки дитини звернулися в поліцію, передає Mukachevo.net.

Зазначається, що 27 жовтня хлопчика із села Страбичово доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні у інфекційне відділення. На той момент дитина була вже середньої тяжкості, розповів головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер.

Після того, як стан хлопчика різко погіршився, його перевели у реанімаційне відділення.

Скрін: YouTube / Телеканал Sirius

"Вже були холодні кінцівки Порушення мікроциркуляції, його відразу перевели у реанімаційне відділення. Там продовжувалась негативна динаміка, падіння тиску, розлади життєво важливих органів, і на цьому фоні наступила смерть у дитини. Такий миттєвий перебіг хвороби", - сказав Шніцер.

У Мукачівському райвідділі поліції розповіли, що відкрито провадження за ч. 2 статті 140 КК, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

У лікарні передали, що спочатку проведуть всі експертизи, а вже за їх висновками будуть діяти далі.

Скрін: YouTube / Телеканал Sirius

Як дізналися журналісти, цього хлопчика тиждень лікували під наглядом лікаря обласної дитячої лікарні, у закладі запевняють, стан хлопчика не був важким, лікар діяв у відповідності з інструкціями.

Востаннє на прийомі у лікаря хлопець був на прийомі у середу. Виявивши характерний висип на шкірі діагностували кір, але продовжили лікування вдома, бо був у задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Нью-Джерсі небезпечний аденовірус, який вражає органи дихання, забрав життя щонайменше шести дітей в установі медичного типу, ще 12 захворіли.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області на кір захворіли 53 дитини у віці від 5 до 13 років.

Також ми писали, що у Вінницькій області в двох школах Шаргородського району призупинили навчальний процес через різке збільшення випадків захворювання на кір.

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Відео: РБК-Україна