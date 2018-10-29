Гибель мальчика от кори: на Закарпатье полиция расследует инцидент

Видео: YouTube / Телеканал Sirius

В Мукачево на Закарпатье 12-летний мальчик умер от кори. После трагедии родители ребенка обратились в полицию, передает Mukachevo.net.

Отмечается, что 27 октября мальчика из села Страбичево доставили в Закарпатскую областную детскую больницу в инфекционное отделение. На тот момент ребенок был уже средней тяжести, рассказал главный врач детской областной больницы Роман Шницер.

После того, как состояние мальчика резко ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение.

Скрин: YouTube / Телеканал Sirius

"Уже были холодные конечности Нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть у ребенка. Такой мгновенный течение болезни", - сказал Шницер.

В Мукачевском райотделе полиции рассказали, что открыто производство по ч.2 статьи 140 УК, то есть ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

В больнице передали, что сначала проведут все экспертизы, а уже по их выводами будут действовать дальше.

Скрин: YouTube / Телеканал Sirius

Как узнали журналисты, этого мальчику неделю лечили под наблюдением врача областной детской больницы, в заведении уверяют, состояние мальчика не было тяжелое, врач действовал в соответствии с инструкциями.

В последний раз на приеме у врача парень был на приеме в среду. Обнаружив характерная сыпь на коже диагностировали корь, но продолжили лечение дома, потому что был в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси опасный аденовирус, который поражает органы дыхания, унес жизни не менее шести детей в учреждении медицинского типа, еще 12 заболели.

Напомним, что в Ивано-Франковской области корью заболели 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет.

Также мы писали, что в Винницкой области в двух школах Шаргородского района приостановили учебный процесс из-за резкого увеличения случаев заболевания корью.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина