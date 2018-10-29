Гибель мальчика от кори: на Закарпатье полиция расследует инцидент

Видео: YouTube / Телеканал Sirius
В Мукачево на Закарпатье 12-летний мальчик умер от кори. После трагедии родители ребенка обратились в полицию, передает Mukachevo.net.
Отмечается, что 27 октября мальчика из села Страбичево доставили в Закарпатскую областную детскую больницу в инфекционное отделение. На тот момент ребенок был уже средней тяжести, рассказал главный врач детской областной больницы Роман Шницер.
После того, как состояние мальчика резко ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение.
Скрин: YouTube / Телеканал Sirius
"Уже были холодные конечности Нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть у ребенка. Такой мгновенный течение болезни", - сказал Шницер.
В Мукачевском райотделе полиции рассказали, что открыто производство по ч.2 статьи 140 УК, то есть ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.
В больнице передали, что сначала проведут все экспертизы, а уже по их выводами будут действовать дальше.
Скрин: YouTube / Телеканал Sirius
Как узнали журналисты, этого мальчику неделю лечили под наблюдением врача областной детской больницы, в заведении уверяют, состояние мальчика не было тяжелое, врач действовал в соответствии с инструкциями.
В последний раз на приеме у врача парень был на приеме в среду. Обнаружив характерная сыпь на коже диагностировали корь, но продолжили лечение дома, потому что был в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси опасный аденовирус, который поражает органы дыхания, унес жизни не менее шести детей в учреждении медицинского типа, еще 12 заболели.
Напомним, что в Ивано-Франковской области корью заболели 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет.
Также мы писали, что в Винницкой области в двух школах Шаргородского района приостановили учебный процесс из-за резкого увеличения случаев заболевания корью.
Видео: РБК-Украина