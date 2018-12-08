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Чоловік штрикнув постояльця хостелу ножем: подробиці інциденту

STYLERПодії    08.12.2018 - 14:25
Чоловік штрикнув постояльця хостелу ножем: подробиці інциденту
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Повідомляється, що після словесної перепалки раніше судимий 44-річний злочинець схопився за ніж

Постоялець хостелу на вулиці Алма-Атинській у Києві напав на свого сусіда. Інцидент стався через конфлікт, який виник під час розпиття алкогольних напоїв. Чоловік поранив іншого постояльця ножем. Про це розповідає відділ комунікації поліції в Київській області.

Повідомляється, що замах на життя чоловіка, який проживав у гуртожитку, стався пізно вночі. Сусіди подзвонили в поліцію і розповіли, що в одній з кімнат хостелу чоловікові завдали ножове поранення.

Адміністрація хостелу розповіла правоохоронцям, що компанія мешканців влаштувала в одній з кімнат застілля, після чого там почалася бійка. Як встановили співробітники поліції, конфлікт виник між двома чоловіками — 44-річним уродженцем Луганської області та 24-річним вихідцем з Кіровоградської області.

 

Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

Після тривалої й гострої словесної перепалки 44-річний постоялець схопився за ніж і завдав колото-різаний удар своєму опоненту. Чоловік отримав проникаюче поранення грудної клітини. Очевидці викликали в хостел медиків "швидкої" і подзвонили в поліцію. Постраждалого з місця події госпіталізовано в лікарню, де йому терміново зробили операцію.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 ККУ. У відділенні поліції стало відомо, що раніше чоловік був засуджений за вчинення умисного вбивства. За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як син жорстоко порубав свою матір і її подругу.

Також ми писали, що під Миколаєвом пораненого чоловіка живцем залили цементом.

Відео: РБК-Україна

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