Мужчина пырнул постояльца хостела ножом: подробности инцидента

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сообщается, что после словесной перепалки ранее судимый 44-летний преступник схватился за нож

Постоялец хостела на улице Алма-Атинской в Киеве напал на своего соседа. Инцидент произошел из-за конфликта, который возник во время распития алкогольных напитков. Мужчина ранил другого постояльца ножом. Об этом рассказывает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сообщается, что покушение на жизнь мужчины, который проживал в общежитии, произошло поздно ночью. Соседи позвонили в полицию и рассказали, что в одной из комнат хостела мужчине нанесли ножевое ранение.

Администрация хостела рассказала в правоохранителям, что компания жителей устроила в одной из комнат застолье, после чего там началась драка. Как установили сотрудники полиции, конфликт возник между двумя мужчинами — 44-летним уроженцем Луганской области и 24-летним выходцем из Кировоградской области.

Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

После длительной и острой словесной перепалки 44-летний постоялец схватился за нож и нанес колото-резаный удар своему оппоненту. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки. Очевидцы вызвали в хостел медиков "скорой" и позвонили в полицию. Пострадавшего с места происшествия госпитализировали в больницу, где ему срочно сделали операцию.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УКУ. В отделении полиции стало известно, что ранее мужчина был осужден за совершение умышленного убийства. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как сын жестоко изрубил свою мать и ее подругу.

Также мы писали, что под Николаевом раненого мужчину заживо залили цементом.

Видео: РБК-Украина