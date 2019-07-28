Чоловік згорів разом з автомобілем: у Києві сталася страшна НП

28 липня в Дарницькому районі Києва згорів чоловік в гаражі разом з автомобілем. Пожежа, що забрала життя людини, сталася рано вранці. В гаражному кооперативі на вулиці Літинського, 1в спалахнув один з боксів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Пожежа почалася у 04:55. На місце виїхали рятувальники 16-ї ДПРЧ. О 05:46 стихію вдалося повністю ліквідувати. Під час перевірки гаража пожежники виявили всередині знищений вогнем автомобіль і обгоріле тіло чоловіка. Пожежникам врятувати чоловіка не вдалося.

На місці працювало дві одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. Причини трагедії встановлює слідство.

У Києві згорів чоловік у гаражі всі подробиці (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Слід нагадати, що у Києві 18 липня загорілася маршрутка на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова". Інцидент стався близько 8:45 в автобусі, що курсує за маршрутом Київ-Бровари. Водій маршрутки розповів, що після того, як він висадив всіх пасажирів з салону на кінцевій зупинці, він поїхав на розворот. У цей момент сталося загоряння, і він відчув запах диму.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові на ходу загорілася маршрутка, яка була набита людьми. Пригода сталася на житловий вулиці біля приватних будинків.

Ми також писали про те, що пасажирам довелося самотужки гасити поїзд, який загорівся у Львівській області. Люди носили воду відрами з ставка.