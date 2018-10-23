Напав у ліфті: у Миколаєві згвалтували 12-річну дитину

Колаж РБК-Україна

Поліція склала фоторобот злочинця

У Миколаєві серед білого дня невідомий чоловік поглумився над 12-річною дівчинкою в кабіні ліфта багатоповерхового будинку. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції міста Миколаєва.

Інцидент стався в понеділок, 22 жовтня в Заводському районі міста Миколаєва. Близько 15:00 в поліцію подзвонила мама постраждалої дівчинки і повідомила, що на дитину напав невідомий чоловік. Злочинець разом з дівчинкою зайшов у кабіну ліфта і здійснив над нею сексуальне насильство.

"Зловмисник напав на дитину в ліфтовій кабіні багатоповерхівки в мікрорайоні Намив. Прикмети розшукуваного: зріст - 165-170 см, на вигляд близько 20 років, волосся темно-коричневого кольору зібране назад, очі темні вузькі, широкі чорні брови, губи тонкі. На підборідді має борідку", – сказано в повідомленні поліції.

Також дівчинка змогла описати одяг ґвалтівника. Він був одягнений в штани і спортивну кофту чорного кольору з капюшоном, футболку темного кольору і спортивну темну взуття.

На даний момент поліція встановлює всі обставини події і розшукує злочинця, який поглумився над дитиною.

Фото: Злочинець (mk.npu.gov.ua)

"Правоохоронцями встановлюються всі обставини та особа, яка вчинила злочин, призначено проведення низки необхідних експертиз. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 153 КК України "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом", що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві невідомий намагався зґвалтувати 6-річної дитини.

А також писали про те, що під Києвом росіянин-педофіл цілий рік розбещував дочку свого друга.

Відео: РБК-Україна