Напал в лифте: в Николаеве изнасиловали 12-летнего ребенка

Коллаж РБК-Украина

Полиция составила фоторобот преступника

В Николаеве среди белого дня неизвестный мужчина надругался над 12-летней девочкой в кабине лифта многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города Николаева.

Инцидент произошел в понедельник, 22 октября в Заводском районе города Николаева. Около 15:00 в полицию позвонила мама пострадавшей девочки и сообщила, что на ребенка напал неизвестный мужчина. Преступник вместе с девочкой зашел в кабину лифта и совершил над ней сексуальное насилие.

"Злоумышленник напал на ребенка в лифтовой кабине многоэтажки в микрорайоне Намыв. Приметы разыскиваемого: рост - 165-170 см, на вид около 20 лет, волосы темно-коричневого цвета собраны назад, глаза темные узкие, брови широкие черные, губы тонкие. На подбородке имеет бородку", – сказано в сообщении полиции.

Также девочка смогла описать одежду насильника. Он был одет в брюки и спортивную кофту черного цвета с капюшоном, футболку темного цвета и спортивную темную обувь.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает преступника, который надругался над ребенком.

Фото: Преступник (mk.npu.gov.ua)

"Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства и лицо, совершившее преступление, назначено проведение ряда необходимых экспертиз. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 153 УК Украины "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве неизвестный пытался изнасиловать 6-летнего ребенка.

А также писали о том, что под Киевом россиянин-педофил целый год развращал дочку своего друга.

Видео: РБК-Украина