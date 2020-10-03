Нагадує військові дії: в мережі показали страшні наслідки шторму у Європі

Шторм в Європі призвела до вибухів (колаж: РБК-Україна)

Найбільше постраждали жителі Бретані на північно-заході і Лазурного берега на південно-сході Франції

Францію та Італію накрив потужний шторм, в якому загинуло 20 осіб. Більше десятка людей вважаються безвісти зниклими. Негода повалила безліч дерев, зруйнувала будівлі, мости та навіть призвела до вибухів. Відео і фото жахливих наслідків шторму у Франції та Італії опублікували в соцмережі Twitter.

Про загиблих і зниклих безвісти громадян Франції, які стали жертвами грози, повідомив директор з питань цивільного захисту МВС Франції Жеремі Круншан. За даними місцевих ЗМІ, шторм прийшов на узбережжі Франції ще в четвер вдень. Особливо постраждали Бретань на північному заході та Лазурний берег на південному сході.

У південно-східному департаменті Приморські Альпи працюють близько 850 рятувальників.

Наслідки шторму у Європі (фото: Twitter)

За даними метеорологів, у деяких районах за 24 години було зафіксовано 450 мм опадів. Це еквівалентно майже чотирьом місяцям дощу в цей час року.

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Шторм в Європі призвела до вибухів

Нагадаємо, що раніше в Україні через негоду без світла залишилися понад 160 населених пунктів.

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