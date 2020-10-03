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Напоминает военные действия: в сети показали жуткие последствия шторма в Европе

Франция, Суббота 03 октября 2020 19:24
Напоминает военные действия: в сети показали жуткие последствия шторма в Европе
Шторм в Европе привел к взрывам (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Больше всего пострадали жители Бретани на северо-западе и Лазурного берега на юго-востоке Франции

Францию и Италию накрыл мощный шторм, в котором погибло 20 человек. Более десятка людей считаются без вести пропавшими. Непогода повалила множество деревьев, разрушила здания, мосты и даже привела к взрывам. Видео и фото жутких последствий шторма во Франции и Италии опубликовали в соцсети Twitter.

О погибших и пропавших без вести гражданах Франции, которые стали жертвами грозы, сообщил директор по вопросам гражданской защиты МВД Франции Жереми Круншан. По данным местных СМИ, шторм пришел на побережье Франции еще в четверг днем. Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке.

В юго-восточном департаменте Приморские Альпы работают около 850 спасателей.

Напоминает военные действия: в сети показали жуткие последствия шторма в Европе

Напоминает военные действия: в сети показали жуткие последствия шторма в Европе

Напоминает военные действия: в сети показали жуткие последствия шторма в Европе

Напоминает военные действия: в сети показали жуткие последствия шторма в Европе

Последствия шторма в Европе (фото: Twitter)

По данным метеорологов, в некоторых районах за 24 часа было зафиксировано 450 мм осадков. Это эквивалентно почти четырем месяцам дождя в это время года.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

Шторм в Европе привел к взрывам

Напомним, что ранее в Украине из-за непогоды без света остались более 160 населенных пунктов.

Также мы писали, что в Крыму из-за засухи "доили" облака. Результат эксперимента оккупантов не заставил себя ждать. Подробности – в нашей статье.

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