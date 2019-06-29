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Знайшли в калюжі крові: вітчим сокирою розрубав голову підлітку

STYLERПодії    29.06.2019 - 15:02
Знайшли в калюжі крові: вітчим сокирою розрубав голову підлітку
Вітчим з сокирою напав на підлітка у Вінницькій області - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Вітчим вирішив убити дитину через те, що та його вигнала

У Вінницькій області вітчим з сокирою напав на підлітка і прорубав йому голову. Інцидент стався в одному з сіл Фастівського району. 52-річний чоловік вночі зайшов в кімнату до свого пасинка і наніс йому удар по голові. В будинку були й інші діти, проте, що сталося в кімнаті брата ніхто не помітив. Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин".

Як повідомляється, мама знайшла свого сина в калюжі крові посеред ночі. Його привезли до жмеринської лікарні о 3 годині ночі. Як повідомляється, стан дитини вкрай важкий. Через три години після госпіталізації дитячий нейрохірург провів операцію.

Знайшли в калюжі крові: вітчим сокирою розрубав голову підлітку

Вітчим з сокирою напав на підлітка у Вінницькій області - всі подробиці (скріншот: youtube.com/Чрезвычайные новини)

Вбивати підлітка прийшов вітчим, якого вигнала мати постраждалого через алкоголізм. Коли він повернувся, 16-річний Ярослав знову його вигнав.

"Кров у нього бігла з рота, носа, вуха. Я злякалася", - розповідає мати потерпілого.

Знайшли в калюжі крові: вітчим сокирою розрубав голову підлітку

Вітчим з сокирою напав на підлітка у Вінницькій області - всі подробиці (скріншот: youtube.com/Чрезвычайные новини)

Після того, що сталося, поліція відразу кинулася на пошуки того, хто міг так важко скалічити дитину. Підозри відразу ж попадали на співмешканця матері потерпілого. Він довго заперечував свою провину, але потім зізнався, що образився на підлітка і вирішив йому помститися за те, що той його вигнав. Він вночі взяв сокиру і жорстоко розправився з пасинком. План помсти він придумав після роботи. Як тільки він повернувся, випивши попередньо кілька склянок горілки, вирішив "провчити" неслухняного пасинка. Вітчима затримали. Йому загрожує 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали подробиці жорстокої розправи над Дашею Лук'яненко.

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