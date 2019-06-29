Знайшли в калюжі крові: вітчим сокирою розрубав голову підлітку

У Вінницькій області вітчим з сокирою напав на підлітка і прорубав йому голову. Інцидент стався в одному з сіл Фастівського району. 52-річний чоловік вночі зайшов в кімнату до свого пасинка і наніс йому удар по голові. В будинку були й інші діти, проте, що сталося в кімнаті брата ніхто не помітив. Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин".

Як повідомляється, мама знайшла свого сина в калюжі крові посеред ночі. Його привезли до жмеринської лікарні о 3 годині ночі. Як повідомляється, стан дитини вкрай важкий. Через три години після госпіталізації дитячий нейрохірург провів операцію.

Вітчим з сокирою напав на підлітка у Вінницькій області - всі подробиці (скріншот: youtube.com/Чрезвычайные новини)

Вбивати підлітка прийшов вітчим, якого вигнала мати постраждалого через алкоголізм. Коли він повернувся, 16-річний Ярослав знову його вигнав.

"Кров у нього бігла з рота, носа, вуха. Я злякалася", - розповідає мати потерпілого.

Вітчим з сокирою напав на підлітка у Вінницькій області - всі подробиці (скріншот: youtube.com/Чрезвычайные новини)

Після того, що сталося, поліція відразу кинулася на пошуки того, хто міг так важко скалічити дитину. Підозри відразу ж попадали на співмешканця матері потерпілого. Він довго заперечував свою провину, але потім зізнався, що образився на підлітка і вирішив йому помститися за те, що той його вигнав. Він вночі взяв сокиру і жорстоко розправився з пасинком. План помсти він придумав після роботи. Як тільки він повернувся, випивши попередньо кілька склянок горілки, вирішив "провчити" неслухняного пасинка. Вітчима затримали. Йому загрожує 15 років в'язниці.

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