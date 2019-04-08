Нацькували собаку: у Харкові невідомі нападають на людей (відео)

У Харкові невідомі нападають на відпочиваючих біля ресторанів (колаж РБК-Україна)

У Харкові невідомі нападають на відпочиваючих біля ресторацій і питних закладів

У Харкові невідомі нападають на відпочиваючих: 6 квітня близько 22:30 група осіб з 6 людей напали на відвідувачів ресторану "Чача" на Московському проспекті. Невідомі вимагали компенсацію за нібито зіпсоване майно парку, після чого без обґрунтувань звинуватили відпочиваючих у крадіжці телефону. Розуміючи безрезультативність вимагання компанія з собакою просто втекла. Про це розповіла редактор STYLER Кисельова Анна в Facebook.

Група неадекватів напала на двох хлопців в парку з вимогою відшкодувати збиток за нібито пошкодження гойдалки. Після цього одна з жінок спробувала вирвати у одного з постраждалих мобільний телефон.

"6 квітня близько 22:30 група осіб з 6 людей і однієї собаки напали на компанію відпочиваючих в ресторані "Чача" у Харкові. Під час прогулянки двох відпочиваючих невідомі знайшли привід, щоб вимагати грошей з молодих людей: вони стали скаржитися, що хлопці псують майно парку просто катаючись на гойдалки. Після слів про те, що мої друзі хочуть викликати поліцію, одна з жінок, яка активно обмовляла матом хлопців, стала виривати з рук телефон. Після цього хлопці вирушили назад в заклад", - розповідає журналістка.

На відео присутня ненормативна лексика.

У Харкові невідомі нападають на відпочиваючих біля ресторанів (відео: youtube.com)

Як повідомляється, на цьому історія не закінчилася: невідомі вирішили заробити на нібито "украденому" телефоні.

"Через кілька хвилин компанія забігла в ресторан і стала звинувачувати персонал закладу, що вони покривають злодіїв. Так, одна з дамочок звинуватила хлопців, що вони вкрали у неї телефон. Найцікавіше, що якщо б хтось у когось щось вкрав, ось ця організована банда розбійників не тікала б назад і не виривала б телефон через звернення в поліцію", - йдеться в повідомленні.

На відео присутня ненормативна лексика.

У Харкові невідомі нападають на відпочиваючих біля ресторанів (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше поліція затримала підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину в Борисполі.

Також ми писали, що у Києві затримали підозрюваних у розбійному нападі і вбивстві у Вінницькій області.