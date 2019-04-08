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Натравили собаку: в Харькове неизвестные нападают на людей (видео)

STYLERПроисшествия    08.04.2019 - 07:33
Натравили собаку: в Харькове неизвестные нападают на людей (видео)
В Харькове неизвестные нападают на отдыхающих возле ресторанов (коллаж РБК-Украина)

В Харькове неизвестные нападают на отдыхающих возле рестораций и питейных заведений

В Харькове неизвестные нападают на отдыхающих: 6 апреля около 22:30 группа лиц из 6 человек напала на посетителей ресторана "Чача" на Московском проспекте. Неизвестные требовали компенсацию за якобы испорченное имущество парка, после чего без обоснований обвинили отдыхающих в краже телефона. Понимая безрезультативность вымогательства компания с собакой просто удалилась. Об этом рассказала редактор STYLER Киселева Анна в своем Facebook.

Группа неадекватов напала на двух парней в парке с требованием возместить ущерб за якобы повреждения качели. После этого одна из женщин попыталась вырвать у одного из пострадавших мобильный телефон. Разбойники все время угрожали спустить собаку.

"6 апреля около 22:30 группа лиц из 6 человек и одной собаки напали на компанию отдыхающих в ресторане "Чача" в Харькове. Во время прогулки двух отдыхающих неизвестные нашли повод, чтобы стребовать денег с молодых людей: они стали жаловаться, что ребята портят имущество парка просто катаясь на качели. После слов о том, что мои друзья хотят вызвать полицию, одна из женщин, которая активно поносила матом ребят, стала вырывать из рук телефон. После этого ребята отправились обратно в заведение", - рассказывает журналистка.

На видео присутствует ненормативная лексика.

В Харькове неизвестные нападают на отдыхающих возле ресторанов (видео: youtube.com)

Как сообщается, на этом история не закончилась: неизвестные решили заработать на якобы "украденном" телефоне.

"Через несколько минут компания забежала в ресторан и стала обвинять персонал заведения, что они покрывают воров. Так, одна из дамочек обвинила ребят, что они украли у нее телефон. Самое интересное, что если бы кто-то у кого-то что-то украл, вот эта организованная банда разбойников не убегала бы обратно и не вырывала бы телефон из-за обращения в полицию", - говорится в сообщении.

На вопрос пострадавших, почему разбойники не позвонят на свой телефон, женщина ответила, что не знает собственный номер. Из ее окружения ей также позвонить никто не может, так как телефон нигде не записан.

В Харькове неизвестные нападают на отдыхающих возле ресторанов (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе.

Также мы писали, что в Киеве задержали подозреваемых в разбойном нападении и убийстве в Винницкой области.

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