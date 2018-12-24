"Не їж всі бутерброди": пасажири потяга Рахів-Київ застрягли у полі

Ілюстративне фото (railway.lviv.ua)

Стала відома причина вимушеної стоянки

Пасажирський поїзд, який прямував з Рахова Закарпатської області в Київ застряг у полі на території Тернопільської області. Про це повідомила журналіст Уляна Бойчук у коментарі для "Громадского".

Журналіст зазначила, що раптова зупинка поїзда сталася близько 8 години вечора і протягом декількох годин пасажирський поїзд 358Л стояв у полі.

"З восьми годин просто стоїмо в полі. Я дзвонила на гарячу лінію "Укрзалізниці", але там сказали, що відповідь на скаргу треба чекати 14 днів", - розповіла Бойчук.

З'ясувалося, що поїзд не може продовжити свій шлях, так як ремонтна бригада не забрала з шляхів обладнання.

Проте, як повідомила Бойчук, в поїзді було тепло і працювали туалети.

"В поїзді працює туалет, вода і тепло. Люди сплять. У сусідньому купе чула, як мати сказала дитині: "Не їж всі бутерброди, тому що невідомо, скільки ще стояти будемо", - розповіла журналістка.

Провідники рекомендували своїм пасажирам по прибуттю на кінцеву станцію, Київ, звернутися до чергового і повідомити про запізнення, щоб отримати відповідний документ.

Також повідомляється, що поїзд Рахів-Київ повинен був приїхати в столицю о 6:34.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Сербії поїзд на переїзді протаранив шкільний автобус.

А також розповідали про те, що на новорічні свята призначили 23 додаткових поїзда.