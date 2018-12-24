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"Не ешь все бутерброды": пассажиры поезда Рахов-Киев застряли в поле

STYLERПроисшествия    24.12.2018 - 08:36
"Не ешь все бутерброды": пассажиры поезда Рахов-Киев застряли в поле
Иллюстративное фото (railway.lviv.ua)

Стала известна причина вынужденной стоянки

Пассажирский поезд, который следовал из Рахова Закарпатской области в Киев, застрял в поле на территории Тернопольской области. Об этом сообщила журналист Ульяна Бойчук в комментарии для "Громадского".

Журналист отметила, что внезапная остановка поезда произошла около 8 часов вечера и в течении нескольких часов пассажирский поезд 358Л стоял в поле.

"С восьми часов просто стоим в поле. Я звонила на горячую линию "Укрзализныци", но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней", - рассказала Бойчук.

Выяснилось, что поезд не может продолжить свой путь, так как ремонтная бригада не забрала с путей оборудование.

Однако, как сообщила Бойчук, в поезде было тепло и работали туалеты.

"В поезде работает туалет, вода и тепло. Люди спят. В соседнем купе слышала, как мать сказала ребенку: "Не ешь все бутерброды, потому что неизвестно, сколько еще стоять будем", - рассказала журналистка.

Проводники рекомендовали своим пассажирам по прибытию на конечную станцию, в Киев, обратиться к дежурному и сообщить об опоздании, чтобы получить соответствующий документ.

Также сообщается, что поезд Рахов-Киев должен был приехать в столицу в 6:34.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Сербии поезд на переезде протаранил школьный автобус.

А также рассказывали о том, что на новогодние праздники назначили 23 дополнительных поезда.

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