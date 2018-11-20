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"Не дуже розумні люди": під Харковом підпалили кладовище

STYLERПодії    20.11.2018 - 20:56
"Не дуже розумні люди": під Харковом підпалили кладовище
Фото: колаж РБК-Україна

Причиною пожежі стало загоряння сухої трави

У Харківській області у Чугуївському районі у вівторок, 20 листопада, на Преображенському цвинтарі сталася пожежа. Про інцидент розповіли очевидці в одній з чугуївських груп у соціальній мережі Facebook.

Також наведено фото пожежі на кладовищі.

 

Пожежа на Преображенському цвинтарі в Харківській області (фото: facebook.com/groups)

"Якісь не дуже розумні люди влаштували пожежу на Преображенському цвинтарі", - зазначено в публікації.

&quot;Не дуже розумні люди&quot;: під Харковом підпалили кладовище&quot;Не дуже розумні люди&quot;: під Харковом підпалили кладовище

Скрін: facebook.com/groups

Зазначається, що причиною пожежі стало загоряння сухої трави.

&quot;Не дуже розумні люди&quot;: під Харковом підпалили кладовище

Преображенське кладовище на мапі

"Того, хто це зробив, потрібно відрізати руки", - йдеться у коментарі до повідомлення в соцмережі

&quot;Не дуже розумні люди&quot;: під Харковом підпалили кладовище&quot;Не дуже розумні люди&quot;: під Харковом підпалили кладовище

Скрін: facebook.com/groups

Нагадаємо, нещодавно під час пожежі в селі Чепилиевка в Київській області загинула 55-річна жінка і її 14-річний син.

Також ми писалио те, що у Рівненській області сталася пожежа в пасажирському потязі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області на найбільшому кладовищі України – Західному - сталася пожежа.

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Відео: РБК-Україна

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