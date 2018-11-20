"Не дуже розумні люди": під Харковом підпалили кладовище

Причиною пожежі стало загоряння сухої трави
У Харківській області у Чугуївському районі у вівторок, 20 листопада, на Преображенському цвинтарі сталася пожежа. Про інцидент розповіли очевидці в одній з чугуївських груп у соціальній мережі Facebook.
Також наведено фото пожежі на кладовищі.
Пожежа на Преображенському цвинтарі в Харківській області (фото: facebook.com/groups)
"Якісь не дуже розумні люди влаштували пожежу на Преображенському цвинтарі", - зазначено в публікації.
Скрін: facebook.com/groups
Зазначається, що причиною пожежі стало загоряння сухої трави.
Преображенське кладовище на мапі
"Того, хто це зробив, потрібно відрізати руки", - йдеться у коментарі до повідомлення в соцмережі
Скрін: facebook.com/groups
Нагадаємо, нещодавно під час пожежі в селі Чепилиевка в Київській області загинула 55-річна жінка і її 14-річний син.
Також ми писалио те, що у Рівненській області сталася пожежа в пасажирському потязі.
Раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області на найбільшому кладовищі України – Західному - сталася пожежа.
Відео: РБК-Україна