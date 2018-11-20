"Не очень умные люди": под Харьковом подожгли кладбище

Причиной пожара стало возгорание сухой травы
В Харьковской области в Чугуевском районе во вторник, 20 ноября, на Преображенском кладбище произошел пожар. Об инциденте рассказали очевидцы в одной из чугуевских групп в социальной сети Facebook.
Также приведены фото пожара на кладбище.
Пожар на Преображенском кладбище в Харьковской области (фото: facebook.com/groups)
"Какие-то не очень умные люди устроили сегодня пожар на Преображенском кладбище", - указано в публикации.
Скрин: facebook.com/groups
Отмечается, что причиной пожара стало возгорание сухой травы.
Преображенское кладбище на карте
"Тому, кто это сделал, нужно руки отрезать", - говорится в комментарии к сообщению в соцсети
Скрин: facebook.com/groups
Напомним, недавно во время пожара в селе Чепилиевка в Киевской области погибла 55-летняя женщина и ее 14-летний сын.
Также мы писалио том, что в Ровенской области произошел пожар в пассажирском поезде.
Ранее мы сообщали о том, что в Одесской области на самом большом кладбище Украины – Западном - произошел пожар.
Видео: РБК-Украина