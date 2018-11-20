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"Не очень умные люди": под Харьковом подожгли кладбище

STYLERПроисшествия    20.11.2018 - 20:56
"Не очень умные люди": под Харьковом подожгли кладбище
Фото: коллаж РБК-Украина

Причиной пожара стало возгорание сухой травы

В Харьковской области в Чугуевском районе во вторник, 20 ноября, на Преображенском кладбище произошел пожар. Об инциденте рассказали очевидцы в одной из чугуевских групп в социальной сети Facebook.

Также приведены фото пожара на кладбище.

 

Пожар на Преображенском кладбище в Харьковской области (фото: facebook.com/groups)

"Какие-то не очень умные люди устроили сегодня пожар на Преображенском кладбище", - указано в публикации.

&quot;Не очень умные люди&quot;: под Харьковом подожгли кладбище

Скрин: facebook.com/groups

Отмечается, что причиной пожара стало возгорание сухой травы. 

&quot;Не очень умные люди&quot;: под Харьковом подожгли кладбище

Преображенское кладбище на карте

"Тому, кто это сделал, нужно руки отрезать", - говорится в комментарии к сообщению в соцсети

&quot;Не очень умные люди&quot;: под Харьковом подожгли кладбище

Скрин: facebook.com/groups

Напомним, недавно во время пожара в селе Чепилиевка в Киевской области погибла 55-летняя женщина и ее 14-летний сын. 

Также мы писалио том, что в Ровенской области произошел пожар в пассажирском поезде

Ранее мы сообщали о том, что в Одесской области на самом большом кладбище Украины – Западном - произошел пожар.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Харьковкладбищепожар
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