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"Небо палає": жителі Калуша про пожежу на хімзаводі (фото, відео)

STYLERПодії    12.01.2019 - 23:58
"Небо палає": жителі Калуша про пожежу на хімзаводі (фото, відео)
Пожежа на хімзаводі в Калуші (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

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Увечері 12 січня у Калуші загорівся хімзавод Карпатнафтохім. Як відомо, вогонь охопив установку з виробництва олефінів близько 21:00.

До заводу відразу ж були направлені карети швидкої допомоги і надзвичайники. На щастя, постраждалих немає.

&quot;Небо палає&quot;: жителі Калуша про пожежу на хімзаводі (фото, відео)

Скріншот

Місцеві жителі активно обговорюють надзвичайну подію. За словами людей, над містом "небо палає", а на місці пожежі лунають вибухи.

"Тато сказав, що йому подзвонили з заводу і сказали на крайняк приготувати вузлики з документами. Я не думаю, що все аж на стільки серйозно, але виглядає дуже страшно", - написала в Facebook Ольга Пілет.

&quot;Небо палає&quot;: жителі Калуша про пожежу на хімзаводі (фото, відео)

Скріншот

&quot;Небо палає&quot;: жителі Калуша про пожежу на хімзаводі (фото, відео)

Скріншот

&quot;Небо палає&quot;: жителі Калуша про пожежу на хімзаводі (фото, відео)

Скріншот

&quot;Небо палає&quot;: жителі Калуша про пожежу на хімзаводі (фото, відео)

Скріншот

 

УВАГА! ТРАПИЛАСЬ АВАРІЯ!!! ТОВ «Карпатнафтохім» завод Поліолефін палає у вогні. Що трапилось? Наразі невідомо. P. s. мешканцям в межах міста - нічого не загрожує! Мусить згоріти!

Опубліковано Taras Skakun Субота, 12 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/КАЛУШ pro

Разом з тим, городяни просять своїх земляків не панікувати, так як рятувальники контролюють ситуацію.

&quot;Небо палає&quot;: жителі Калуша про пожежу на хімзаводі (фото, відео)

Скріншот

Як стало відомо Styler, там горить пірогаз в корпусі №425 заводу.

"Попередньо, щоб зрозуміти: йде система труб. Одна з труб тріснула, чи якась інша причина виникла (в ході слідства стане ясно). Стався витік газу. Зараз з тієї труби продовжує "йти" газ. Інші крани перекрито", - розповіли очевидці.

 

Відео прямо з заводу. Для тих хто не вкурсі: горить полеолефіновий завод. Більше подробиць згодом.

Опубліковано Калуський Формат Субота, 12 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/kalushformat

 

Жахіття із середини. Для тих хто не вкурсі: горить полеолефіновий завод. Більше подробиць згодом.

Опубліковано Калуський Формат Субота, 12 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/kalushformat

Відзначимо, що інженери полеолефінового заводу заборонили рятувальникам гасити вогонь, тому співробітники ДСНС намагаються охолодити сусідні з місцем пожежі будівлі.

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