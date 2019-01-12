"Небо палає": жители Калуша о пожаре на химзаводе (фото, видео)

Пожар на химзаводе в Калуше (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

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Вечером 12 января в Калуше загорелся химзавод Карпатнефтехим. Как известно, огонь охватил установку по производству олефинов около 21:00.

К заводу сразу же были направлены кареты скорой помощи и чрезвычайники. К счастью, пострадавших нет.

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Местные жители активно обсуждают чрезвычайное происшествие. По словам людей, над городом "небо палає", а на месте пожара раздаются взрывы.

"Папа сказал, что ему позвонили с завода и сказали на крайняк приготовить узелки с документами. Я не думаю, что все аж на столько серьезно, но выглядит очень страшно", - написала в Facebook Ольга Пилет.

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УВАГА! ТРАПИЛАСЬ АВАРІЯ!!! ТОВ «Карпатнафтохім» завод Поліолефін палає у вогні. Що трапилось? Наразі невідомо. P.s. мешканцям в межах міста - нічого не загрожує! Мусить згоріти! Опубліковано Taras Skakun Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/КАЛУШ pro ВСЕ

Вместе с тем, горожане просят своих земляков не паниковать, так как спасатели контролируют ситуацию.

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Как стало известно Styler, там горит пирогаз в корпусе №425 завода.

"Предварительно, чтобы понять: идет система труб. Одна из труб треснула, или какая-то другая причина возникла (в ходе следствия станет ясно). Пошла утечка газа. Сейчас с той трубы продолжает "идти" газ. Другие краны перекрыты", - рассказали очевидцы.

Відео прямо з заводу. Для тих хто не вкурсі: горить полеолефіновий завод. Більше подробиць згодом. Опубліковано Калуський Формат Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/kalushformat

Жахіття із середини. Для тих хто не вкурсі: горить полеолефіновий завод. Більше подробиць згодом. Опубліковано Калуський Формат Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/kalushformat

Отметим, что инженеры полеолефинового завода запретили спасателям тушить огонь, поэтому сотрудники ГСЧС пытаются охладить соседние с местом пожара здания.