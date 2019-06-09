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Необережність ціною життя: маленька дитина випала з 8-го поверху

STYLERПодії    09.06.2019 - 15:16
Необережність ціною життя: маленька дитина випала з 8-го поверху
Дитина випала з вікна під Києвом - всі подробиці трагедії (Колаж РБК-Україна)

2-річна дитина випала з вікна через необережність батька

Дитина випала з вікна 8-го поверху багатоповерхового будинку під Києвом, в Петропавлівській Борщагівці. Співробітники швидкої медичної допомоги лише констатували смерть 2-річного хлопчика. Подробиці розповіли у прес-службі Національної поліції Київської області.

Як йдеться в заяві правоохоронців, батько з сином піднялися на 9 поверх ліфтом і сходами пішли вниз. На 8-му поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно. В цей час дитина через незачинене вікно нахилилася і впала вниз.

Прибулі на місце події медики констатували смерть хлопчика.

Необережність ціною життя: маленька дитина випала з 8-го поверху

Дитина випала з вікна під Києвом - всі подробиці трагедії (ілюстративне фото: pixabay.com)

Зараз правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Через необережність батько дворічної дитини може позбутися волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, що падіння дитини з п'ятого поверху потрапило на відео.

Раніше ми писали аналогічну історію про те, що у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна висотки.

Також ми публікували нові деталі загадкової смерті школярки під Львовом.

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