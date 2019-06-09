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Неосторожность ценою в жизнь: маленький ребенок выпал с 8-го этажа

STYLERПроисшествия    09.06.2019 - 15:16
Неосторожность ценою в жизнь: маленький ребенок выпал с 8-го этажа
Ребенок выпал из окна под Киевом - все подробности трагедии (Коллаж РБК-Украина)

2-летний ребенок выпал из окна по неосторожности отца

Ребенок выпал из окна 8-го этажа многоэтажного дома под Киевом, в Петропавловской Борщаговке. Сотрудники скорой медицинской помощи только констатировали смерть 2-летнего мальчика. Подробности рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Как говорится в заявлении правоохранителей, отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8-м этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.

Неосторожность ценою в жизнь: маленький ребенок выпал с 8-го этажа

Ребенок выпал из окна под Киевом - все подробности трагедии (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины. Из-за неосторожности отец двухлетнего ребенка может лишиться свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что падение младенца с пятого этажа попало на видео.

Ранее мы писали аналогичную историю о том, что в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна высотки.

Также мы публиковали новые детали загадочной смерти школьницы под Львовом.

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