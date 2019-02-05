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В Киеве 12-летний мальчик выпал из окна высотки

STYLERПроисшествия    05.02.2019 - 08:34
В Киеве 12-летний мальчик выпал из окна высотки
Иллюстративное фото (pixabay.com pexels)

Правоохранители не успели взять показания у матери ребенка

В Киеве на Борщаговке из окна 6 этажа высотного дома выпал 12-летний мальчик. Инцидент произошел вечером 4 февраля около половины девятого, передает "Информатор".

К счастью, после падения ребенок выжил, его госпитализировали в детскую больницу "Охмадет".

Сообщается, что мать мальчика также уехала в медучреждение.

В Киеве 12-летний мальчик выпал из окна высотки

Фото: kiev.informator.ua

Взять у нее показания полицейские не успели.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняла обстоятельства. Впрочем, в настоящее время неизвестно, что именно стало причиной падения.

ЧП произошло по адресу ул. Борщаговская, 173/187. 

В Киеве 12-летний мальчик выпал из окна высотки

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, в декабре в Киеве на улице Автозаводской между мужчиной и женщиной произошел конфликт, который привел к непоправимым последствиям - девушка кричала, после чего ее сожитель выкинулся с балкона.

Также мы писали о том, что в Киеве в роддоме на улице Багговутовской погибла роженица, которая выпала из окна роддома. Следователи квалифицировали гибель женщины как умышленное убийство.

Напомним, в сентябре 2018-го на столичной Борщаговке несовершеннолетняя девушка выпрыгнула из окна одиннадцатого этажа.

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