Киевлянин выбросился с балкона из-за ссоры с подругой

Коллаж РБК-Украина

Правоохранители выясняют подробности инцидента

В Киеве между мужчиной и женщиной произошел конфликт, который привел к непоправимым последствиям. Очевидцы утверждают, что девушка кричала, после чего ее сожитель выкинулся с балкона. Об этом в Facebook информирует Киев Оперативный.

"На улице Автозаводской, в квартире дома №67, произошёл конфликт между мужчиной и женщиной. Они кричали друг на друга, затем женщина пропала из поля зрения, а мужчина вылез на балкон, перелез на козырёк и спрыгнул. Увы, после падения мужчина уже не встал", - написано в сообщении.

В социальной сети также был опубликован видеоролик с места происшествия. На нем указывается на балкон, который расположенный практически на последнем этаже здания.

Напомним, что в Киеве погибла роженица, которая выпала из окна роддома. По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье, 21 октября, ночью в роддоме на улице Багговутовской. Следователи квалифицировали гибель женщины как умышленное убийство. Сейчас они выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Мы писали, что в Киеве неизвестный пытался взорвать семью с детьми. Супруг с женой и детьми спали в своем частном доме, как вдруг прогремел взрыв. Сообщается, что неизвестный мужчина подошел к дому и через забор забросил взрывное устройство в окно. После чего преступник оперативно скрылся в неизвестном направлении.

Мы также сообщали, что в Марьинке в доме взорвался газ, погиб человек. Сообщается, что в доме взорвался газовый баллон. Полицейские установили, что погибшей является 44-летняя хозяйка дома. Мать и ее 7-летний сын находились в комнате, когда услышали хлопок. Женщина пошла на кухню, чтобы проверить, и именно тогда раздался взрыв, а мальчик успел спастись.