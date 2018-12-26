Киянин викинувся з балкона через сварку з подругою

Колаж РБК-Україна

Правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту

У Києві між чоловіком і жінкою виник конфлікт, який призвів до непоправних наслідків. Очевидці стверджують, що дівчина кричала, після чого її співмешканець вистрибнув з балкона. Про це у Facebook інформує Київ Оперативний.

"На вулиці Автозаводській, в квартирі будинку №67, стався конфлікт між чоловіком і жінкою. Вони кричали один на одного, потім жінка зникла з поля зору, а чоловік виліз на балкон, переліз на козирок і зістрибнув. На жаль, після падіння чоловік вже не встав", - написано в повідомленні.

У соціальній мережі також був опублікований відеоролик з місця події. На ньому вказується на балкон, який розташований практично на останньому поверсі будівлі.

Нагадаємо, що у Києві загинула породілля, яка випала з вікна пологового будинку. За даними правоохоронців, інцидент стався в неділю, 21 жовтня, вночі в пологовому будинку на вулиці Багговутівській. Слідчі кваліфікували загибель жінки як умисне вбивство. Зараз вони з'ясовують обставини і причини події.

Ми писали, що у Києві невідомий намагався підірвати родину з дітьми. Чоловік з дружиною і дітьми спали в своєму приватному будинку, як раптом пролунав вибух. Повідомляється, що невідомий чоловік підійшов до хати і через паркан кинув вибуховий пристрій у вікно. Після чого злочинець оперативно зник у невідомому напрямку.

Ми також повідомляли, що у Мар'їнці в будинку вибухнув газ, загинула людина. Повідомляється, що в будинку вибухнув газовий балон. Поліцейські встановили, що загиблою є 44-річна господиня будинку. Мати та її 7-річний син знаходилися в кімнаті, коли почули хлопок. Жінка пішла на кухню, щоб перевірити, і саме тоді пролунав вибух, а хлопчик встиг врятуватися.