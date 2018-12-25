В Киеве неизвестный пытался взорвать семью с детьми

Фото: РБК-Украина

Инцидент произошел в частном доме

Видео: (YouTube/Информатор)

25 декабря около двух часов ночи в Киеве на Осокорках на улице 37-я Садовая линия злоумышленник пытался убить семью с детьми, забросив в окно взрывное устройство. Об этом в своем сюжете сообщает Информатор.

Супруг с женой и детьми спали в своем частном доме, как вдруг прогремел взрыв. Сообщается, что неизвестный мужчина подошел к дому и через забор забросил взрывное устройство в окно. После чего преступник оперативно скрылся в неизвестном направлении.

Фото: (kiev.informator)

Полиция выдвигает версию, что это был взрывпакет, который был привязан к камню. Хозяин дома рассказал, что после взрыва начал идти едкий дым и он выбросил неизвестный предмет обратно в окно.

На место происшествия прибыла патрульная полиция, кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Пострадавших не обнаружено. Причина по которой в дом забросили взрывное устройство - неизвестна. Над выяснениями подробностей будет работать следствие.

Напомним, что полиция установила "минера" Львовского вокзала. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Мы писали, что в Марьинке в доме взорвался газ, погиб человек. Сообщается, что в доме взорвался газовый баллон. Полицейские установили, что погибшей является 44-летняя хозяйка дома. Мать и ее 7-летний сын находились в комнате, когда услышали хлопок. Женщина пошла на кухню, чтобы проверить, и именно тогда раздался взрыв, а мальчик успел спастись.

А также сообщали, что в Днепропетровской области во двор активиста бросили гранату. Представители общественной организации считают, что инцидент связан с деятельностью активиста в экологических проектах и таким образом на него попытались оказать давление.