У Києві невідомий намагався підірвати родину з дітьми

Фото: РБК-Україна

Інцидент стався у приватному будинку

Відео: (YouTube/Інформатор)

25 грудня близько двох годин ночі в Києві на Осокорках на вулиці 37-а Садова лінія зловмисник намагався вбити сім'ю з дітьми, закинувши у вікно вибуховий пристрій. Про це у своєму сюжеті повідомляє Інформатор.

Чоловік з дружиною і дітьми спали в своєму приватному будинку, як раптом пролунав вибух. Повідомляється, що невідомий чоловік підійшов до хати і через паркан кинув вибуховий пристрій у вікно. Після чого злочинець оперативно зник у невідомому напрямку.

Фото: (kiev.informator)

Поліція висуває версію, що це був вибуховий пакет, який був прив'язаний до каменя. Господар розповів, що після вибуху почав йти їдкий дим і він викинув невідомий предмет назад у вікно.

На місце події прибула патрульна поліція, кінологи, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Постраждалих не виявлено. Причина по якій в будинок закинули вибуховий пристрій - невідома. Над з'ясуваннями подробиць буде працювати слідство.

Нагадаємо, що поліція встановила "мінера" Львівського вокзалу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Ми писали, що у Мар'їнці в будинку вибухнув газ, загинула людина. Повідомляється, що в будинку вибухнув газовий балон. Поліцейські встановили, що загиблою є 44-річна господиня будинку. Мати та її 7-річний син знаходилися в кімнаті, коли почули хлопок. Жінка пішла на кухню, щоб перевірити, і саме тоді пролунав вибух, а хлопчик встиг врятуватися.

А також повідомляли, що в Дніпропетровській області у двір активіста кинули гранату. Представники громадської організації вважають, що інцидент пов'язаний з діяльністю активіста в екологічних проектах і таким чином на нього спробували чинити тиск.