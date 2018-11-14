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Незабутній атракціон: на колесі огляду перекинулися кабіни з пасажирами

STYLERПодії    14.11.2018 - 07:33

Відео: YouTube / Tribunnews.com

У столиці Індонезії Джакарті стався інцидент у розважальному парку. Під час руху перекинулися три кабіни колеса огляду. Відео НП було викладено на YouTube.

Серед постраждалих, які зависли в повітрі в очікуванні допомоги, була і маленька дитина.

На щастя, ніхто не травмувався.

Незабутній атракціон: на колесі огляду перекинулися кабіни з пасажирами

Скрін: YouTube / Tribunnews.com

Як показано в ролику, колесо атракціону продовжувало рух навіть після того, як сталася аварія.

Одразу після того, як колесо огляду було зупинено, небайдужі люди кинулися рятувати пасажирів.

Незабутній атракціон: на колесі огляду перекинулися кабіни з пасажирами

Скрін: YouTube / Tribunnews.com

Місцеві правоохоронці вже розпочали розслідування інциденту.

Згідно з попередніми даними, збій на атракціоні стався через технічну несправність болтів, що підтримують конструкцію.

Незабутній атракціон: на колесі огляду перекинулися кабіни з пасажирамиСкрін: YouTube / Tribunnews.com

Раніше повідомлялося, що в минулому році в американському місті Порт-Таунсенд (штат Вашингтон) у результаті падіння з колеса огляду постраждали три людини.

Нагадаємо, раніше в Туреччині обірвався трос на атракціоні, в результаті чого постраждали 10 людей. Відвідувачі впали, вдарившись об металеву платформу.

Також ми писали про те, що мешканка Сполучених Штатів вступила в шлюб з колесом огляду.

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Відео: РБК-Україна

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