Незабываемый аттракцион: на колесе обозрения перевернулись кабины с пассажирами

Видео: YouTube / Tribunnews.com

В столице Индонезии Джакарте произошел инцидент в развлекательном парке. Во время движения перевернулись три кабины колеса обозрения. Видео ЧП было выложено на YouTube.

Среди пострадавших, которые зависли в воздухе в ожидании помощи, был и маленький ребенок.

К счастью, никто не травмировался.

Скрин: YouTube / Tribunnews.com

Как показано в ролике, колесо аттракциона продолжало движение даже после того, как случилась авария.

Сразу после того, как колесо обозрения было остановлено, неравнодушные люди кинулись спасать пассажиров.

Скрин: YouTube / Tribunnews.com

Местные правоохранители уже приступили к расследованию инцидента.

Согласно предварительным данным, сбой на аттракционе произошел из-за технической неисправности поддерживающих болтов.

Скрин: YouTube / Tribunnews.com

Ранее сообщалось, что в прошлом году в американском городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон) в результате падения с колеса обозрения пострадали три человека.

Напомним, ранее в Турции оборвался трос на аттракционе, в результате чего пострадали 10 человек. Посетители упали, ударившись о металлическую платформу.

Также мы писали о том, что жительница Соединенных Штатов вступила в брак с колесом обозрения.

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Видео: РБК-Украина