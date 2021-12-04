У Ніжині водій сміттєвоза збив на смерть 6-річну дівчинку, яка йшла з мамою

У Ніжині водій сміттєвоза біля зупинки громадського транспорту збив 6-річну дівчинку, яка йшла разом зі своєю мамою. Травми, отримані дитиною від наїзду вантажівки, виявилися смертельними.

Про це 4 грудня передали в прес-службі поліції Чернігівської області.

Трагічна подія сталася сьогодні близько третьої години дня.

Винуватця смертельного наїзду вже затримали. З 53-річним водієм проводяться першочергові слідчі дії.

За попередньою інформацією, дівчинка зі своєю мамою викинули сміття в контейнер на вулиці, і йшли в бік зупинки.

"У цей час від майданчика з контейнерами від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, зачепив дитину", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Ніжинського райвідділу поліції.

За фактом смертельної ДТП було розпочато провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Якщо вина водія буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

У Ніжині водій сміттєвоза збив дівчинку на смерть (фото: cn.npu.gov.ua)