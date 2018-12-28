"Ні огорожі, ні освітлення": у Києві "Uber" провалився в яму (відео)

Про постраждалих поки не повідомляється
У Святошинському районі Києва автомобіль провалився в яму. Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.
Подія сталася на Героїв космосу, 19-А. Автомобіль "Dacia" перевізника "Uber" опинився в ямі. Водій каже, що не помітив небезпеки, тому що немає ні огорожі, ні освітлення.
За соловам водія, яму вирили комунальники, які ремонтують труби через відсутність гарячої води в довколишніх будинках.
Відео: "Київ Оперативний" (facebook.com/KyivOperativ/)
Користувачі в коментарях обурюються таким станом доріг на київських вулицях. Деякі за звичкою критикують "Uber".
"Зараз всі скажуть, що це з-за того, що він "Убер". Але на мокрій неосвітленій дорозі ям реально не видно. Їхав недавно по вбитій трасі 40 км/год і то трохи колеса не повідбивав, - пише Yevhen Molchanov.
"Всі літні латки з доріг вже вилетіли. До виборів буде повний п***ець, як зазвичай", - обурюється Sergey Minenko.
Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/
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Відео: РБК-Україна