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"Ні огорожі, ні освітлення": у Києві "Uber" провалився в яму (відео)

STYLERПодії    28.12.2018 - 23:10
"Ні огорожі, ні освітлення": у Києві "Uber" провалився в яму (відео)
Ілюстративне фото: pixabay.com

Про постраждалих поки не повідомляється

У Святошинському районі Києва автомобіль провалився в яму. Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

Подія сталася на Героїв космосу, 19-А. Автомобіль "Dacia" перевізника "Uber" опинився в ямі. Водій каже, що не помітив небезпеки, тому що немає ні огорожі, ні освітлення.

За соловам водія, яму вирили комунальники, які ремонтують труби через відсутність гарячої води в довколишніх будинках.

Відео: "Київ Оперативний" (facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі в коментарях обурюються таким станом доріг на київських вулицях. Деякі за звичкою критикують "Uber".

"Зараз всі скажуть, що це з-за того, що він "Убер". Але на мокрій неосвітленій дорозі ям реально не видно. Їхав недавно по вбитій трасі 40 км/год і то трохи колеса не повідбивав, - пише Yevhen Molchanov.

"Всі літні латки з доріг вже вилетіли. До виборів буде повний п***ець, як зазвичай", - обурюється Sergey Minenko.

&quot;Ні огорожі, ні освітлення&quot;: у Києві &quot;Uber&quot; провалився в яму (відео)

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

Нагадаємо, раніше ми публікували топ-5 найпопулярніших автомобілів серед викрадачів.

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Відео: РБК-Україна

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