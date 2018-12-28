"Ни ограждения, ни освещения": в Киеве "Uber" провалился в яму (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

О пострадавших пока не сообщается

В Святошинском районе Киева автомобиль провалился в яму. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Событие произошло на Героев космоса, 19-А. Автомобиль "Dacia" перевозчика "Uber" оказался в яме. Водитель говорит, что не заметил опасности, потому что нет ни ограждения, ни освещения.

По соловам водителя, яму вырыли коммунальщики, которые ремонтируют трубы из-за отсутствия горячей воды в близлежащих домах.

Видео: "Киев Оперативный" (facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи в комментариях возмущаются таким состоянием дорог на киевских улицах. Некоторые по привычке критикуют "Uber".

"Щас все скажут, что это из-за того, что он "Убер". Но на мокрой неосвещенной дороге ям реально не видно. Ехал недавно по убитой трассе 40 км/час и то чуть колеса не поотбивал, - пишет Evgeniy Molchanov.

"Все летние латки с дорог уже вылетели. К выборам будет полный п***ец, как обычно", - возмущается Sergey Minenko.

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

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Видео: РБК-Украина