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"Ни ограждения, ни освещения": в Киеве "Uber" провалился в яму (видео)

STYLERПроисшествия    28.12.2018 - 23:10
"Ни ограждения, ни освещения": в Киеве "Uber" провалился в яму (видео)
Иллюстративное фото: pixabay.com

О пострадавших пока не сообщается

В Святошинском районе Киева автомобиль провалился в яму. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Событие произошло на Героев космоса, 19-А. Автомобиль "Dacia" перевозчика "Uber" оказался в яме. Водитель говорит, что не заметил опасности, потому что нет ни ограждения, ни освещения. 

По соловам водителя, яму вырыли коммунальщики, которые ремонтируют трубы из-за отсутствия горячей воды в близлежащих домах.

Видео: "Киев Оперативный" (facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи в комментариях возмущаются таким состоянием дорог на киевских улицах. Некоторые по привычке критикуют "Uber".

"Щас все скажут, что это из-за того, что он "Убер". Но на мокрой неосвещенной дороге ям реально не видно. Ехал недавно по убитой трассе 40 км/час и то чуть колеса не поотбивал, - пишет Evgeniy Molchanov.

"Все летние латки с дорог уже вылетели. К выборам будет полный п***ец, как обычно", - возмущается Sergey Minenko.

&quot;Ни ограждения, ни освещения&quot;: в Киеве &quot;Uber&quot; провалился в яму (видео)

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, ранее мы публиковали топ-5 самых популярных автомобилей среди угонщиков.

Также мы размещали видео, на котором водитель жестоко избил пешеходов-нарушителей.

Ранее мы также писали о том, что полиция ответила на странное заявление экспертов по поводу смертельного ДТП в Харькове.

Видео: РБК-Украина

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