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У Миколаєві депутат заявив про самогубство дружини: подробиці

STYLERПодії    29.06.2020 - 12:25
У Миколаєві депутат заявив про самогубство дружини: подробиці
У Миколаєві дружина депутата вчинила самогубство (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Миколаєві депутат місцевої облради заявив про те, що його дружина скоїла суїцид

У Миколаєві депутат місцевої обласної ради Ігор Івануна заявив, що його 33-річна дружина покінчила життя самогубством.

Жінка, за словами 34-річного депутата вистрілила собі в скроню з травматичного пістолета, який належав Івануні. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Трагедія сталася сьогодні, 29 червня, близько 10:00. Саме в цей час депутат звернувся в поліцію з повідомленням, що його дружина з травматичної зброї заподіяла собі поранення в голову.

Вона померла на місці, а у квартирі крім неї був сам депутат. Поліція розглядає різні версії події, у тому числі й умисне вбивство.

Про особу загиблої розповів у своєму Telegram Ігор Мосійчук, журналіст і екснардеп.

"В Миколаєві дружина депутата Миколаївської обласної ради від ВО "Батьківщина" Ігоря Івануни покінчила життя самогубством. Жінка вистрілила собі в скроню з травматичного пістолета її чоловіка. Саме таку версію правоохоронцям повідомив сам Івануна. Своєю чергою правоохоронці відпрацьовують й інші версії злочину", - написав Мосійчук.

Як ми писали раніше, у Мукачеві чоловік скоїв самогубство в прямому ефірі, а перед смертю він скаржився на "копів".

Нагадаємо, у Харкові жінка звела рахунки з життям, поки чоловік спав.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України самогубство
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