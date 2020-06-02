Самогубство у прямому ефірі: перед смертю чоловік скаржився на "копів"

Самогубство в Мукачеві (фото: pixabay.com)

У Мукачеві чоловік покінчив з собою в прямому ефірі

У Мукачеві Закарпатської області 28-річний чоловік повісився в прямому ефірі у Facebook. При цьому його самогубство в мережі бачили десятки людей. Інцидент стався 1 червня близько 19:00.

Відео самогубства з мережі вже видалили, як і профіль чоловіка, який був зареєстрований під ніком "Миша Данканич". Перед суїцидом він провів емоційний монолог, в якому поскаржився на дії місцевих поліцейських. Про це повідомляє Голос Карпат.

Цей прямий ефір наробив багато шуму. Стало відомо, що того дня поліція провела у чоловіка обшук, але нічого забороненого в його будинку не знайшли.

Через кілька годин факт самогубства підтвердили в поліції Закарпатської області. Мукачівські правоохоронці на місці події задокументували факт самогубства шляхом повішення.

Мукачівська місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого доведення чоловіка до самогубства.

На наступний день після вбивства у мережі з'явився уривок з нібито передсмертної записки, залишеної самогубцем. У ній чоловік звертається до свого покійного дідуся і зізнається в тому, що крав з дому і курив з друзями травку.

Він також не приховував того, що вживає наркотики. Більшість його публікацій у соцмережі були пов'язані із забороненими речовинами.

Скріншот соцмережі

При цьому багато місцевих жителів знали його не як наркомана, а завдяки своєму вихованцеві.

Чоловік і його собака неодноразово ставали своєрідними родзинками масових заходів і фестивалів в місті. Він одягав собаці окуляри та брав по 10 гривень за фото.

За його словами, отримані кошти від фото з псом він витрачав на утримання свого улюбленця.

Хлопець ніколи не поводився агресивно або неадекватно, принаймні на людях, завжди був доброзичливий, охайний і ввічливий. Слідчі з'ясовують, що стало причиною суїциду.

Нагадаємо, у Харкові жінка звела рахунки з життям, поки чоловік спав.

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Автор: Роман Мирончук