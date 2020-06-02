Самоубийство в прямом эфире: перед смертью мужчина жаловался на "копов"

Самоубийство в Мукачеве (фото: pixabay.com)

В Мукачеве мужчина покончил с собой в прямом эфире

В Мукачево Закарпатской области 28-летний мужчина повесился в прямом эфире в Facebook. При этом его самоубийство в сети видели десятки человек. Инцидент произошел 1 июня около 19:00.

Видео самоубийства из сети уже удалили, как и профиль мужчины, который был зарегистрирован под ником "Миша Данканич". Перед суицидом он провел эмоциональный монолог, в котором пожаловался на действия местных полицейских. Об этом сообщает Голос Карпат.

Этот прямой эфир наделал много шума. Стало известно, что того дня полиция провела у мужчины обыск, но ничего запрещенного в его доме не нашли.

Через несколько часов факт самоубийства подтвердили и в полиции Закарпатской области. Мукачевские правоохранители на месте происшествия задокументировали факт самоубийства путем повешения.

Мукачевская местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного доведения мужчины до самоубийства.

На следующий день после убийства в сети появился отрывок из якобы предсмертной записки, оставленной самоубийцей. В ней мужчина обращается к своему покойному дедушке и признается в том, что воровал из дома и курил с друзьями травку.

Он также не скрывал того, что употребляет наркотики. Большинство его публикаций в соцсети были связаны с запрещенными веществами.

Скриншот с соцсети

При этом многие местные жители знали его не как наркомана, а благодаря своему питомцу.

Мужчина и его собака неоднократно становились своеобразными изюминками массовых мероприятий и фестивалей в городе. Он надевал собаке очки и брал по 10 гривен за фото.

По его словам, полученные средства от фото с псом он тратил на содержание своего любимца.

Парень никогда не вел себя агрессивно или неадекватно, по крайней мере на людях, всегда был доброжелателен, опрятный и вежливый. Следователи выясняют, что стало причиной суицида.

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Автор: Роман Мирончук