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У Нікополі завалився 120-метровий міст, не почувши обіцянок Зеленського

STYLERПодії    20.05.2020 - 13:06
У Нікополі завалився 120-метровий міст, не почувши обіцянок Зеленського
У Нікополі завалився міст (колаж: РБК-Україна)

У Нікополі завалився міст в день прес-конференції Володимира Зеленського до річниці інавгурації

Під Нікополем завалився величезний 120-метровий міст в день пресконференції Володимира Зеленського 20 травня. НП сталася приблизно в той же час, коли президент розповідав українцям про успіхи в будівництві мостів і доріг та обіцянки побудувати всі об'єкти за час своєї каденції.

Олексіївський міст обрушився як раз, коли по ньому проїздила фура. Вантажний автомобіль повис кабіною на шматку мосту, а задня частина його занурилась у воду.

ДСНС повідомляє, що обвал переправи в селі Олексіївка стався близько 10 ранку. Переправа заввишки п'ять метрів і довжиною 120 метрів є частиною траси Кропивницький-Запоріжжя, вона прокладена через Олексіївську затока Каховського водосховища.

У Нікополі завалився 120-метровий міст, не почувши обіцянок ЗеленськогоУ Нікополі завалився 120-метровий міст, не почувши обіцянок Зеленського

У Нікополі завалився 120-метровий міст, не почувши обіцянок Зеленського

В Нікополі звалився міст (фото: ДСНС)

Міст складається з семи залізобетонних опор і шести металевих секцій, довжина кожної з яких - 20 метрів. Попередньо відомо, що обвалилася одна з таких секцій. На щастя, в результаті події не постраждали люди.

Місцеві ЗМІ пишуть, посилаючись на слова мешканців Олексіївки, що ремонтні роботи на мосту велися буквально тиждень тому.

Рух через переправу зараз неможливий, а автомобілістам рекомендують скористатися дорогою через Старозаводське.

Після НП Володимиру Зеленському поставили запитання з приводу мосту, на що він відповів, що буде розбиратися в ситуації, доручивши Андрію Єрмаку "зателефонувати". Прессекретар Юлія Мендель відзвітувала, що "жертв немає, всі служби працюють".

"Село Олексіївка - це наш баланс. Я думаю, Укравтодор відремонтує все швидко. Жертв немає", - пообіцяв Зеленський і додав, що "з мостами потрібна дуже велика програма".

Раніше ми писали, що пресконференція Володимира Зеленського почалася зі скандалу, так як багатьом журналістам відмовили в акредитації на захід біля Маріїнського палацу.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України мост
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