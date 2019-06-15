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В ночнушке і з квітковим горщиком: у Києві пенсіонерка випала з вікна

STYLERПодії    15.06.2019 - 12:57
В ночнушке і з квітковим горщиком: у Києві пенсіонерка випала з вікна
Пенсіонерка випала з вікна в Києві – всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Пенсіонерка зірвалася близько 8:50 ранку

У Києві, в Дніпровському районі, пенсіонерка випала з вікна багатоповерхового будинку. Інцидент стався за адресою вулиця Бородіна, 6а. Жінка зірвалася вниз близько 08:50. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці, медики лише констатували смерть пенсіонерки. Подробиці події повідомляє "Інформатор".

Загиблої було близько 70 років. Попередньо, вранці вона відкрила вікно, щоб помити скло або полити квіти. А після з незрозумілої причини зірвалася вниз. Жінка була одягнена в нічну сорочку і теплі шкарпетки, а поряд з тілом лежала земля з квіткового вазона. Прибулим медикам залишалося констатувати смерть.

Точні причини трагедії встановлює поліція. На місці працювали криміналісти, які розбираються у всіх деталях того, що сталося.

 

Пенсіонерка випала з вікна в Києві – всі подробиці (фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що раніше по необережності розбилася 2-річна дитина. Батько з сином піднялися на 9 поверх ліфтом і сходами пішли вниз. На 8-му поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно. В цей час дитина через незачинене вікно нахилилася і впала вниз.

Раніше ми писали аналогічну історію про те, що у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна висотки.

Також ми публікували нові деталі загадкової смерті школярки під Львовом.

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