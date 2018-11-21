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Ошукана жінка приготувала з коханця блюдо, яким нагодувала робочих

STYLERПодії    21.11.2018 - 17:22
Ошукана жінка приготувала з коханця блюдо, яким нагодувала робочих
Фото: колаж РБК-Україна

Вбивство сталося три місяці тому, але стало відомо про нього лише днями

В Об'єднаних Арабських Еміратах прокурори звинуватили жінку з Марокко в страшній розправі над своїм коханцем, з яким проживала разом сім років. За версією слідчих, вона застрелила, розчленувала і приготувала з фрагментів тіла блюдо макбус, якими нагодувала пакистанських робітників, передає Associated Press із посиланням на Національну газету в Абу-Дабі.

Наразі жінка знаходиться під арештом. Припускають, що жінка пішла на  вбивство через обман бойфренда - вона дізналася, що той збирався одружуватися на інший.

Розгнівана жінка застрелила чоловіка, обробила тіло та приготувала з нього традиційне блюдо з рису і м'яса, що відоме під назвами макбус або кабса.

Як повідомили 20 листопада у місцевій пресі, вбивство сталося три місяці тому, але стало відомо про нього лише днями. Справа в тому, що брат загиблого, який відправився на пошуки чоловіка, виявив людський зуб всередині блендера жінки.

У поліції заявили, що жінка постане перед судом після завершення повного розслідування.

Раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області у Знам'янському районі стався жахливий інцидент - п'яний чоловік під час сімейної сварки облив дружину бензином і підпалив.

Також ми писали про те, що бразильський футболіст Даніель Корреа прийшов на вечірку до дівчини і почав чіплятися до її сплячою матері. На крик дружини в кімнату забіг чоловік і вбив спортсмена, потім відвіз його тіло в ліс, перерізав йому горло і відрізав геніталії.

Нагадаємо, нещодавно у Великобританії жінка застрелила свого хворого на рак мозку чоловіка після того, як протягом дев'яти місяців здійснювала замаху на його життя.

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Відео: РБК-Україна

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