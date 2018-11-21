Обманутая женщина приготовила из любовника блюдо, которым накормила рабочих

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Убийство произошло три месяца назад, но стало известно о нем только на днях

В Объединенных Арабских Эмиратах прокуроры обвинили женщину из Марокко в жуткой расправе над своим любовником, с которым проживала вместе семь лет. Согласно версии следователей, она застрелила, расчленила и приготовила из фрагментов тела блюдо макбус, которым накормила пакистанских рабочих, передает Associated Press со ссылкой на Национальную газету в Абу-Даби.

В настоящее время женщина находится под арестом. Предполагают, что пойти на убийство женщину побудил обман бойфренда - она узнала, что тот собирался жениться на другой.

Разгневанная женщина застрелила сожителя, разделала тело и приготовила из него традиционное блюдо из риса и мяса, которое известно под названиями макбус или кабса.

Как сообщили 20 ноября в местной прессе, убийство произошло три месяца назад, но стало известно о нем только на днях. Дело в том, что брат погибшего, отправившийся на поиски мужчины, обнаружил человеческий зуб внутри блендера женщины.

В полиции заявили, что женщина предстанет перед судом после завершения полного расследования.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области в Знаменском районе произошел жуткий инцидент - пьяный муж во время семейной ссоры облил свою жену бензином и поджег.

Также мы писали о том, что бразильский футболист Даниэль Корреа пришел на вечеринку к девушке и начал приставать к ее спящей матери. На крик супруги в комнату забежал муж и убил спортсмена, затем отвез его тело в лес, перерезал ему горло и отрезал гениталии.

Напомним, недавно в Великобритании женщина застрелила своего больного раком мозга мужа после того, как на протяжении девяти месяцев совершала покушения на его жизнь.

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Видео: РБК-Украина