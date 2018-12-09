В Одесі "євробляха" пробила огорожу в'язниці

Ілюстративне фото (Думська)

В аварії ніхто не постраждав

Пізно ввечері в суботу, 8 грудня, автомобіль BMW з європейськими номерами врізався і пробив стіну виправної колонії №51 на Люстдорфській дорозі в Одесі. Про це повідомляє "Думська".

За інформацією з місця події, автомобіль прямував у бік Першої станції. За кермом "евробляхи" була дівчина, а її пасажир — молодий хлопець. Коли на місце події прибув наряд поліції, дівчина сказала, що її підрізала "Мазда", і вже після цього маневру вона влетіла в стовп і задом автомобіля зачепила огорожу колонії.

Фото: Думська

Фото: Думська

Фото: Думська

Водій і пасажир BMW були не пристебнуті, а подушка безпеки не спрацювала. Від госпіталізації вони відмовилися.

Пізніше утворену дірку в стіні заклали працівники пенітенціарної служби. З колонії ніхто не втік.

Раніше повідомлялося, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 24 секунди у світі в ДТП гине одна людина. Найвищий рівень смертності на дорогах Африки.

Також РБК-Україна писав, що в Польщі в результаті аварії з автобусом, що сталася в ніч з четверга на п'ятницю, 7 грудня, загинула одна людина. Ще 24 пасажири отримали поранення.

Нагадаємо, у Києві на перехресті дороги після зіткнення автомобіль викинуло на тротуар. Зіткнулися Volkswagen Golf і Dacia Logan. Після зіткнення перший автомобіль розвернуло на 180 градусів, а другий - викинуло на тротуар.

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