ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Одессе "евробляха" пробила забор тюрьмы

STYLERПроисшествия    09.12.2018 - 11:31
В Одессе "евробляха" пробила забор тюрьмы
Иллюстративное фото (Думская)

В аварии никто не пострадал

Поздно вечером в субботу, 8 декабря, автомобиль BMW с европейскими  номерами врезался и пробил стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге в Одессе. Об этом сообщает "Думская".

По информации с места происшествия, автомобиль направлялся в сторону Первой станции. За рулем "евробляхи" была девушка, а ее пассажиром — молодой парень. Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, девушка сказала им, что ее подрезала "Мазда", и уже после этого маневра она влетела в столб и задом автомобиля задела ограду колонии.

В Одессе &quot;евробляха&quot; пробила забор тюрьмыФото: Думская

В Одессе &quot;евробляха&quot; пробила забор тюрьмы

Фото: Думская

В Одессе &quot;евробляха&quot; пробила забор тюрьмы

Фото: Думская

Водитель и пассажир BMW были не пристегнуты, а подушка безопасности не сработала. От госпитализации они отказались.

Позже образовавшуюся дыру в стене заделали работники пенитенциарной службы. Из колонии никто не сбежал.

Ранее сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек. Самый высокий уровень смертности на дорогах Африки.

Также РБК-Украина писал, что в Польше в результате аварии с автобусом, которая произошла в ночь с четверга на пятницу, 7 декабря, погиб один человек. Еще 24 пассажира получили ранения.

Напоминаем, в Киеве на перекрестке дороги после столкновения автомобиль выбросило на тротуар. Столкнулись Volkswagen Golf и Dacia Logan. После столкновения первый автомобиль развернуло на 180 градусов, а второй - выбросило на тротуар.

Смотрите также:

Видео РБК-Украина

В Одессе за "злостное неповиновение" задержали 12 болельщиков Пострадало восемь человек: жуткая авария с каретой "скорой помощи"
Новости Украины ДТПОдессаевробляха
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь