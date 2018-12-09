В Одессе "евробляха" пробила забор тюрьмы

Иллюстративное фото (Думская)

В аварии никто не пострадал

Поздно вечером в субботу, 8 декабря, автомобиль BMW с европейскими номерами врезался и пробил стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге в Одессе. Об этом сообщает "Думская".

По информации с места происшествия, автомобиль направлялся в сторону Первой станции. За рулем "евробляхи" была девушка, а ее пассажиром — молодой парень. Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, девушка сказала им, что ее подрезала "Мазда", и уже после этого маневра она влетела в столб и задом автомобиля задела ограду колонии.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Водитель и пассажир BMW были не пристегнуты, а подушка безопасности не сработала. От госпитализации они отказались.

Позже образовавшуюся дыру в стене заделали работники пенитенциарной службы. Из колонии никто не сбежал.

Ранее сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек. Самый высокий уровень смертности на дорогах Африки.

Также РБК-Украина писал, что в Польше в результате аварии с автобусом, которая произошла в ночь с четверга на пятницу, 7 декабря, погиб один человек. Еще 24 пассажира получили ранения.

Напоминаем, в Киеве на перекрестке дороги после столкновения автомобиль выбросило на тротуар. Столкнулись Volkswagen Golf и Dacia Logan. После столкновения первый автомобиль развернуло на 180 градусов, а второй - выбросило на тротуар.

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